Сын красноярского губернатора добровольно явился в СК России Адвокат сообщил, что Уссу в СК изменили меру пресечения на подписку о невыезде

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артем, несанкционированно покинувший место домашнего ареста в Милане, находится в Москве, он явился в следственный департамент МВД России. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Алексей Тихомиров. Отмечается, что следователь изменил ему меру пресечения на подписку о невыезде.

Артем Александрович Усс находится в Москве и сегодня добровольно явился в следственный департамент МВД России. Он дал подробные ответы на заданные по существу дела вопросы. По результатам допроса Артему Александровичу была изменена мера пресечения на подписку о невыезде, — сказал Тихомиров.

Артема Усса арестовали в октябре прошлого года в аэропорту Милана по запросу США, когда тот собирался вылететь в Турцию. Прокуратура Соединенных Штатов обвинила его в нарушении санкций США против России и Венесуэлы, отмывании денег и незаконных сделках.

По данным La Repubblica, Усс-младший сбежал из-под домашнего ареста 23 марта, срезав с себя электронный браслет. Он вышел из дома, сел в машину к неизвестному человеку и доехал до аэродрома, после чего вылетел на частном рейсе по поддельному паспорту.