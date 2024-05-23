Сын Кадырова возглавил «Ахмат» Ахмат Кадыров стал новым президентом футбольного клуба «Ахмат»

Фото: Елена Афонина/ТАСС

Ахмат Кадыров

Министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров стал новым президентом футбольного клуба «Ахмат», сообщила организация в Telegram-канале. В ФК добавили, что вице-президентом назначен первый замминистра ЧР по физкультуре и спорту Умар Даудов.

Новым президентом футбольного клуба «Ахмат» назначен министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров. Уверены, что под началом Ахмата Рамзановича команду ждут новые достижения, победы и хорошие результаты, — говорится в сообщении.

На днях глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о назначении своего сына на должность министра физической культуры и спорта региона. Прежний министр Иса Ибрагимов теперь будет заместителем руководителя администрации.

По словам Кадырова, Рамзан Висмурадов стал министром по делам молодежи, а Темирлан Хучиев — министром промышленности и энергетики. Хоза Бурсагов и Альберт Рабуев назначены главами районов.

Кадыров уточнил, что каждый из представленных на новые должности полностью оправдает оказанное доверие. Глава ЧР подчеркнул, что все они являются достойными членами команды, основанной Ахматом Кадыровым, и их главной задачей является служение во благо России и чеченского народа.