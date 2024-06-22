«Священный подвиг»: Володин обратился к россиянам в День памяти и скорби Володин назвал подвиг отцов и дедов в Великой Отечественной войне священным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вячеслав Володин

Для всех россиян подвиг отцов, дедов и прадедов в Великой Отечественной войне является священным, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин в День память и скорби. По его словам, граждане страны должны сделать все, чтобы передать память о нем детям и внукам, сообщается на сайте ГД.

Солдаты, офицеры, труженики тыла сделали все, чтобы изгнать врага со своей земли, покончить с фашизмом. Не жалели жизни и сил ради свободы родины, ради будущих поколений. Для всех нас подвиг отцов, дедов и прадедов — священный. Нам надо сделать все, чтобы защитить память о нем и передать ее детям и внукам, — заявил Володин.

Политик отметил, что до сих пор не утихает боль от осознания горя и страданий от войны. В результате нее погибли 27 млн человек, часть городов была разрушена до основания, а 2,5 млн ленинградцев вынуждены были жить в блокадном кольце.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин 22 июня примет участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню памяти и скорби. Российский лидер, в частности, возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

День памяти и скорби в России на государственном уровне отмечают с 1996 года. На госучреждениях приспускают флаги, на других зданиях вывешиваются флаги с траурными лентами.