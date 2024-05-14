Священник рассказал о благотворительной помощи Белоусова слепоглухим людям Андрей Белоусов оказался попечителем фонда слепоглухих людей

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Андрей Белоусов

Предложенный президентом России Владимиром Путиным в качестве министра обороны Андрей Белоусов оказался благотворителем, следует из публикаций на портале храма Казанской иконы Божией Матери в Пучково (ТиНАО), где Белоусов иногда служил в качестве алтарника. Из информации на сайте фонда «Соединение», занимающегося поддержкой слепоглухих, следует, что бывший первый вице-премьер до сих пор входит в попечительский совет фонда, созданного при поддержке церкви, и является его зампредом.

Есть такое понятие — «Божий кошелек» <...> Если твое дело угодно Богу и ты во главу угла ставишь служение Ему и людям, а не сребролюбие, деньги найдутся. <...> Появляются добрые люди, помогают. Например, помощник президента по экономическим вопросам Андрей Рэмович Белоусов, — сообщил служащий в храме священник Лев Аршакян.

Ранее сообщалось, что Белоусов помогал священнослужителям в храме в деревне Пучково в качестве алтарника. Как уточнил настоятель храма, протоиерей Леонид Царевский, сейчас Белоусов редко приезжает туда, но начал чаще посещать Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Царевский подтвердил, что Белоусов помогал строить православную школу, и назвал его воцерковленным человеком.