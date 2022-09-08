В СВР назвали цель теракта возле посольства России в Кабуле СВР: теракт в Кабуле был совершен, чтобы помешать России укрепить позиции в Афганистане

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Теракт против посольства РФ в Кабуле был направлен на срыв стабилизации в стране и на недопущение укрепления Россией ее позиций в Афганистане, сообщили в Службе внешней разведки (СВР). Там подчеркнули, что успехи в развитии отношений между Москвой и Кабулом не устраивают США и их союзников, передает РИА Новости.

Согласно поступающей в СВР России информации, теракт против российского посольства в Кабуле был нацелен на срыв дальнейшей стабилизации обстановки в Афганистане и конструктивного участия нашей страны в этом процессе, — говорится в сообщении.

Утром 5 сентября у ворот здания российского посольства прогремел взрыв. Причиной стала атака террориста-смертника. В результате инцидента погибли несколько человек, 15 получили ранения, включая студентов. Взрывное устройство сдетонировало в момент, когда российский дипломат вышел назвать имена претендентов на получение визы.

Позднее МИД России подтвердил гибель двух российских дипломатов при взрыве. По предварительным данным, еще 11 человек получили ранения разной степени тяжести. По информации местных журналистов, смертник хотел добраться до охраны посольства, но не успел.

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович ранее предположил, что организаторов теракта поддерживает Запад, так как ему выгоден срыв переговоров Москвы и Кабула о взаимной торговле и дестабилизация обстановки в Центральной Азии. Собеседник напомнил, что недавно делегация Афганистана приезжала в РФ для обсуждения поставок из РФ продовольствия и топлива.