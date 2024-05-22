СВР обвинила в покушении на Фицо «тотально-либеральные элиты» СВР: покушение на Фицо показывает, что Запад переходит к политическому террору

Фото: News Agency of the Slovak Republ/XinHua/Global Look Press

Мужчина задержан на месте, где премьер-министр Словакии Роберт Фицо был ранен

Тоталитарно-либеральные элиты Запада перешли политическому террору против оппонентов, заявили ТАСС в пресс-бюро СВР, комментируя покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. В ведомстве подчеркнули, что за звучащими в западных странах «официальными притворными пожеланиями Фицо выздоровления скрывается истинное лицо глобалистской секты», адепты которой в соцсетях одобряют это преступление.

Покушение на председателя правительства Словакии Роберта Фицо 15 мая показывает, что глобалистские тоталитарно-либеральные элиты в условиях, когда не удается сохранить свою гегемонию «цивилизованными методами», переходят к открытому политическому террору против своих оппонентов. Такие расправы призваны запугать «инакомыслящих», — указали там.

По Фицо открыли огонь после выездного заседания правительства в культурном центре города Гандлова 15 мая. Политик подошел к местным жителям, собравшимся у учреждения. Один из них окликнул премьера, а затем открыл огонь. Пули попали в грудь, руку и брюшную полость главы кабмина. Позднее его на вертолете доставили в больницу, прооперировали и ввели в искусственную кому. По последним данным, жизни политика ничего не угрожает.