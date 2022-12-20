СВР: нацистская Германия готовила переворот в СССР в 1933 году СВР рассекретила архивный документ о планах Гитлера совершить переворот в СССР в 1933 году

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Адольф Гитлер

Служба внешней разведки России рассекретила архивный документ о планах лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера совершить переворот в СССР в 1933 году, в результате которого Белоруссия должна была стать немецкой колонией. Об этом говорится в архивном документе, опубликованном на сайте Президентской библиотеки имени Ельцина. Предполагалось, что волжские немцы переселятся в Белоруссию, которая будет полностью индустриализирована Германией, заключит с ней таможенный союз и будет пользоваться различными правами в качестве свободного государства подобно вольному городу Данцигу (современный Гданьск).

Постепенно будто бы произойдет аншлюс с Германией, — говорится в материале, датированном не позднее 19 сентября 1933 года.

В декабре 2020 года СВР рассекретила целый ряд архивных документов времён Великой Отечественной войны. Из них, в частности, следует, что Великобритания уже весной 1945-го начала применять цензуру, чтобы преуменьшить роль СССР в победе над гитлеровской Германией, и замалчивала победы союзников. Другие рассекреченные документы свидетельствовали о намерении Гитлера применить химическое оружие для захвата нефтяных промыслов Кавказа.