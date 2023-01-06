СВР: Британия и Франция хотели выставить СССР виновным во II мировой войне СВР: Великобритания и Франция хотели выставить СССР виновным в развязывании Второй мировой войны

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Великобритания и Франция хотели выставить СССР виновным в развязывании Второй мировой войны, следует из рассекреченных архивов, опубликованных 6 января Службой внешней разведки России (СВР) на сайте Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. Париж и Лондон намеревались выпустить «Голубую книгу», в которой детали англо-советских переговоров 1939 года показали бы Москву так, будто ее действия привели к началу глобального конфликта, а Соединенное Королевство и союзники выглядели бы невиновными.

Книга эта будет состоять из ряда специально подобранных и фальсифицированных «документов», которые должны будут, по мнению «островитян», доказать миру, что в то время как "Англия честно вела переговоры с Советским Союзом и намеревалась заключить пакт, ― большевики все время вели двойную игру и подписанием советско-немецкого договора развязали европейскую войну, ― говорится в документе, датированном 27 января 1940 года.

Публикация документа была запланирована на декабрь 1939 года, однако ее отложили до приезда в Лондон посла Великобритании в СССР Уильяма Сидса. Кроме того, по версии разведки СССР, выпуск отложили и после этого, поскольку Париж хотел сделать текст еще более антисоветским.

В декабре СВР опубликовала документы, согласно которым нацистская Германия готовила переворот в СССР в 1933 году. Предполагалось, что волжские немцы переселятся в Белоруссию, которая будет полностью индустриализирована Берлином, заключит с ней таможенный союз и будет пользоваться различными правами в качестве свободного государства подобно вольному городу Данцигу (современный Гданьск).