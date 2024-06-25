«Свою позицию президент высказал»: депутат ГД о диалоге Москвы с Парижем Депутат Чепа: Россия готова к переговорам с Францией

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Россия готова к переговорам с Францией, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин уже высказал свою позицию. По словам депутата, Москва будет придерживаться той позиции, которую обозначил глава государства.

Мы в любом случае к диалогу готовы всегда были. Свою позицию президент [России] высказал. В любом диалоге мы будем придерживаться той позиции, которую обозначил президент, — пояснил Чепа.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что продолжил бы диалог с Путиным. Он также подтвердил, что в последние месяцы лидеры двух стран не общаются. Макрон допустил, что может поговорить с российским президентом по разным темам, например обсудить атомные электростанции или что-то еще. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже отметил, что Россия сохраняет готовность к диалогу с Францией ради дела, никаких условий для этого не требуется.

До этого Макрон заявил, что не намерен уходить в отставку вне зависимости от того, как закончатся парламентские выборы в стране. При этом политик подчеркнул, что он видит кризис демократии и разрыв между властью и народом. Макрон признался, что ему не удалось решить эту проблему.