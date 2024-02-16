«Сволочи»: экс-министр экономики России о смерти Навального Экс-министр экономики России Нечаев назвал большой потерей смерть Навального

Фото: Артем Соболев/NEWS.RU

Алексей Навальный

Смерть российского оппозиционера Алексея Навального стала большой потерей, высказался в Telegram-канале бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев. Комментируя сообщение о кончине Навального в колонии, политик упомянул «сволочей», однако не уточнил, кого имеет в виду. По словам Нечаева, оппозиционер был незаурядным человеком.

ФСИН сообщает о скоропостижной смерти Алексея Навального. Сволочи, другого слова искать не хочу. Семье и всем соратникам Алексея глубокие соболезнования. Незаурядный человек, большая потеря, — написал Нечаев.

Журналист, главный редактор RT Маргарита Симоньян ранее высмеяла публикации «буржуйских СМИ» о политическом характере смерти Навального. По ее словам, осужденного оппозиционера давно забыли, и убивать его не было никакого смысла. По словам Симоньян, это выгодно не России, а «противоположным силам».

Политолог Сергей Марков считает, что версия «сакральной жертвы» должна быть основной в смерти Навального. Он не верит в случайность произошедшего в исправительной колонии № 3 в преддверии выборов президента России. По мнению эксперта, оппозиционер был большой надеждой американских и британских спецслужб, которые мечтали сорвать голосование в РФ.