«Своих не сдаем»: Роднина о поддержке Валиевой Путиным Роднина объяснила поддержку Валиевой Путиным фразой «Мы своих не сдаем»

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева

Отстраненную из-за допинга российскую фигуристку Камилу Валиеву поддерживает не только президент РФ Владимир Путин, но и вся страна, заявила в интервью «Матч ТВ» трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина. Ранее на церемонии открытия «Игр будущего» глава государства сидел рядом с Валиевой.

Да, Владимир Владимирович поддержал Камилу таким жестом. Мне кажется, что вся страна выразила ей поддержку. Мы же своих не сдаем, — заявила Роднина.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что Путин поддерживает дисквалифицированную Спортивным арбитражным судом (CAS) Валиеву.

29 января CAS огласил решение по делу Валиевой, согласно которому она была наказана четырехлетней дисквалификацией и аннулированием всех результатов начиная с 21 декабря 2021 года. В этот день на чемпионате России в Санкт-Петербурге фигуристка сдала положительную допинг-пробу. В ней обнаружили запрещенное вещество триметазидин, непреднамеренное употребление которого Валиевой доказать не удалось.

При этом фигуристка называла три версии попадания препарата в организм, утверждали в CAS. По ее словам, это могло произойти вследствие обеда у дедушки, загрязненной добавки или саботажа.