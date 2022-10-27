Путин назвал лозунг, который сидит глубоко внутри у каждого россиянина Путин заявил, что лозунг «Своих не бросаем» сидит глубоко внутри у каждого россиянина

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Валдайского форума заявил, что лозунг «Своих не бросаем» характерен для всех этнических групп россиян. По его словам, готовность бороться за соотечественников ведет к сплоченности в обществе.

Широкий лозунг «Своих не бросаем», он на самом деле сидит глубоко в сердце каждого русского и представителя других этнических групп россиян. Готовность бороться за своих людей ведет к сплоченности общества, — заявил Путин.

Президент также отметил, что Россия не собирается становиться новым гегемоном, бросая вызов западным элитам. По словам российского лидера, РФ отстаивает право на существование и свободное развитие, не предлагая миру заменить однополярную картину мира на многополярную.

Путин также процитировал писателя Александра Солженицына и рассказал об «ослеплении превосходством», которое характерно для стран Запада. Президент обвинил западных лидеров в многочисленных преступлениях: разжигании войны на Украине, обострении ситуации вокруг Тайваня, а также дестабилизации мирового рынка энергетики и продовольствия. Путин также вспомнил о провокациях на «Северных потоках».