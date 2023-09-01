«Свободную Бурятию» признали нежелательной в России Генпрокуратура объявила нежелательной организацию «Свободная Бурятия»

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Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность неправительственной организации Фонд «Свободная Бурятия» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщает в Telegram пресс-служба ведомства. Утверждается, что организаторы фонда проживают на постоянной основе за пределами России, и призывают жителей Бурятии к массовым протестам и созданию информационных угроз.

Принято решение о признании нежелательной деятельности <...> организации Фонд «Свободная Бурятия», США. <...> Руководители псевдоправозащитной группы постоянно проживают в США, Чехии, Польше и Великобритании. Под видом «просветительской» деятельности они предпринимают попытки создания информационных угроз, организации массовых протестных акций на территории Бурятии, расширения круга лиц, поддерживающих возможные сепаратистские настроения, — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Также ведомство обвинило организаторов «Свободной Бурятии» в оказании юридической помощи с расторжение контрактов на службу в Вооруженных силах России. Кроме этого, руководство НПО участвует в составлении санкционных списков для последующей передачи в международные инстанции, утверждает ГП. Материалы дела были переданы в Минюст России для последующего закрепления в списке нежелательных организаций.

Ранее Минюст России включил украинские организации Conflict Intelligence Team и «Аллатра» в перечень иностранных НПО, деятельность которых в РФ признана нежелательной, сообщается на сайте ведомства. Организации внесли в список в соответствии с законом о мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям прав и свобод российских граждан.