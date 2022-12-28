«Свинтивших уродов» не пускать назад Медведев вернулся в информационную повестку

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Дмитрий Медведев давно вернулся в национальную информационную повестку, в том числе и своими жесткими репликами в собственном Telegram-канале. Иногда кажется, что Дмитрий Анатольевич в чем-то следует заповедям самого Жириновского, озвучивая широко распространенные в обществе мнения, которые, однако, политики первого ряда стесняются разделять публично. Давит на них пресловутая политкорректность, хотя, казалось бы, сейчас в мире нет уже никаких сдерживающих запретов на неприятную правду. Ну, кроме Медведева кто еще называл наших недавних западных партнеров «ублюдками»?

Вот и на этот раз позиция Медведева о запрете на возвращение на родину для «свинтивших уродов», которые и за границей продолжают поливать нашу страну грязью, желая ей поражения в боевых действиях, явно резонирует с разговорами в кулуарах, на кухнях, в курилках. С мнениями явного большинства нашего все более ярко о себе заявляющего гражданского общества. А потому многие настоящие патриоты не скрывают своих опасений. Как бы после того, как замолчат пушки, в страну опять как ни в чем не бывало не вернулись отсидевшиеся на безопасном расстоянии от России.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дмитрий Медведев

Вот на эти опасения жестко и ответил Дмитрий Медведев, который без церемоний, вспомнив свое академическое прошлое, предложил именовать релокантов Hostis publicus — опасными для общества. Или в милом для наших поспешных эмигрантов американском стиле enemy of the state — врагами государства. И хотя на многих таких деятелях, как говорится, и клейма негде ставить, Дмитрий Анатольевич предлагает их таким образом заклеймить. Даже если против них и не было открыто никакого административного или уголовного дела. Ну а главное — отрезать их от любых источников кормления на столь ненавистной им родине и запретить возвращение без публичного покаяния и соответствующей амнистии.

Случаи, когда новоявленные пацифисты были вновь замечены у нас на «водопое», далеко не единичны. Такая «жажда» уже приводила сюда и Валерия Меладзе, и Максима Леонидова. А новогодние праздники с их традиционными корпоративами и сборными концертами — вообще идеальная приманка для разного рода порхающих «мотыльков». Потому позиция Медведева выглядит вдвойне актуальной. Даже его тезка пресс-секретарь президента Дмитрий Песков констатировал, что зампред Совбеза выразил свою гражданскую позицию.

Правда, Песков оговорился, что речь должна идти о тех, кто нарушает законы. Но тут возникает вполне резонный вопрос: а разве спешно покинувшие родину персонажи призывного возраста не совершили показной демарш, не проголосовали ногами против политики государства? Не дали нашим противникам лишний повод усомниться в единстве нашего общества? Даже если они пока и не выступили с публичными обличениями страны. Патриот не может быть испуганным.

Фото: Ольга Смольская/РИА Новости Люди стоят в очереди у КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии на границе с Грузией

Есть и еще один нюанс. Как реагировать на внутренних эмигрантов, которые позволяют себе оскорблять наших военных и желать победы укрохунте? Та же Лия Ахеджакова, объявившая себя вдруг украинкой и верящая в победу нациков, продолжает гастроли по стране, собирает залы. Может, просто многие зрители не в курсе ее позиции? И тогда надо сделать ее выпады максимально публичными. Или, к примеру, морально ли посещать концерты того же Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Дубае, зная к тому же, что из своих гонораров он что-то отстегивает на нужды ВСУ?

Словом, Дмитрий Медведев заострил проблему в чем-то взросления страны, выработки иммунитета против беспардонной лжи и предательства. Но, видимо, еще многое предстоит переоценить.