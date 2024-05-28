«Свинское поведение»: Милонов осудил белгородских детей за разнос лагеря Депутат Милонов: разнесших лагерь белгородских детей надо воспитывать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Детей из Белгорода, которые устроили погром в башкирском лагере «Орленок», необходимо воспитывать, заявил в беседе с NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Парламентарий назвал такое поведение свинским.

Как отметил Милонов, если человеку помогают, к этому нужно относиться с благодарностью. По его словам, важно держать себя в руках.

Детей надо воспитывать. Нужно уметь говорить нет, надо наказывать. Это свинское поведение. Русские люди никогда себя так не ведут. Если тебе помогают, надо быть благодарным. Они повели себя как [украинцы]. Нужно уметь держать себя в руках. Не надо вести себя как свинья, если вам помогли, — высказался депутат.

Подростки из Белгорода ранее разнесли детский лагерь «Орленок». Несколько человек начали вытаскивать из окон матрасы, ломать двери и мебель. Дети разбросали мусор по комнатам, сорвали с окон москитные сетки, разбили раковины, выбросили из окон стулья. Одна из отдыхающих позже рассказала, что причиной стала новость о скором отъезде: воспитанники лагеря из Белгорода узнали об этом во время вечернего мероприятия перед отбоем.