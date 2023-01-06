«Свиньи не имеют веры»: Медведев ответил на отказ Киева прекратить огонь Медведев: Киев отверг руку помощи, отказавшись прекратить огонь на Рождество

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Россия протянула украинцам «руку христианского милосердия», объявив о временном прекращении огня, однако киевское руководство ее отвергло, написал в своем Telegram-канала зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он выразил сочувствие в адрес верующих людей и упрекнул «свиней», не имеющих веры и врожденного чувства благодарности. Политик предположил, что российским военным такой исход даже принес облегчение.

Людей, лишившихся возможности сходить в церковь, жалко. А вот свиньи не имеют никакой веры и врожденного чувства благодарности. Они понимают только грубую силу и визгливо требуют жратву от хозяев, — пишет Медведев.

Зампреда Совбеза также обрушился с критикой на немецкого политика Анналену Бербок и «других смотрящих по европейскому свинарнику» за то, что они тоже не поддержали режим прекращения огня. Он назвал их наследниками нацистов, которые никогда не жалели людей.

Даже малограмотная германская бабка Бербок и ряд других смотрящих по европейскому свинарнику успели вякнуть про недопустимость перемирия. Ну, наследники нацистов никогда не жалели ни людей, ни животных, — добавил он.

Министр обороны Сергей Шойгу по поручению российского президента 5 января отдал приказ о временном прекращении огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине. Режим будет введен в действие с 12:00 6 января и продлится до конца 7 января.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ заявил, что Россия может рассчитывать на перемирие, только если ее войска уйдут с занятых территорий.