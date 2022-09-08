«Свингерская вечеринка»: Захарова о новом британском кабмине Представитель МИД Захарова назвала новое правительство Великобритании свингерской вечеринкой

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Новое правительство Великобритании напоминает нечто между басней Крылова «Квартет» и свингерской вечеринкой, написала в своем Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова. Ранее она заявила, что назначение Лиз Трасс премьер-министром королевства является отражением кризиса британской демократии. По ее словам, это решение не имеет отношения к прямому выбору граждан из-за доминирования в стране системы косвенных выборов.

Что-то между басней Крылова «Квартет» и свингерской вечеринкой, — написала Захарова.

6 сентября Трасс вступила в должность премьер-министра Соединенного Королевства. Букингемский дворец опубликовал фотографию с аудиенции 47-летнего политика с королевой Елизаветой II, которая прошла в замке Балморал в Шотландии.

В тот же день канцелярия премьер-министра Великобритании объявила новый состав Кабмина. Так, новым главой британского МИД назначен министр образования Джеймс Клеверли. На этом посту он сменил Лиз Трасс, которая возглавляла внешнеполитическое ведомство с сентября прошлого года. Экс-министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Квази Квартенг назначен главой Минфина. Бывший генеральный прокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман возглавила МВД Великобритании. Бен Уоллес сохранил за собой пост министра обороны.