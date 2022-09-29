Светлана Журова: многие спортсмены не могут быть мобилизованы из-за травм

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Журова

Многие профессиональные спортсмены имеют отклонения по здоровью из-за травм, из-за чего они могут просто не пройти медкомиссию при мобилизации, заявила в беседе с Lenta.ru депутат Госдумы Светлана Журова. При этом даже таким категориям спортсменов могут приходить повестки. По словам депутата, причина этого кроется в том, что в мирное время спортсмены не приносили в военкоматы справки из медучреждений.

Никто ведь раньше не думал, что может начаться мобилизация и все эти справки пригодятся, никто не извещал военкомат о травмах. Вот повестки и приходят, — пояснила парламентарий.

А вот действующим спортсменам, членам сборной, готовящимся к соревнованиям, по мнению Журовой, может быть предоставлена отсрочка. По ее словам, профессиональные спортсмены относятся к числу тех людей, которые нужны стране просто для того, чтоб жизнь в ней не остановилась.

Они, даже имея военные специальности, не могут быть призваны, потому что кто-то должен обеспечивать работу необходимых учреждений, — подчеркнула политик.

Советник министра спорта Анна Богалий накануне заявила, что профессиональных спортсменов хотят освободить от мобилизации. По ее словам, система бронирования спортсменов находится в разработке.