«Свастика — древний символ добра»: Захарова о свободе по-американски Захарова: свобода по-американски сняла все табу человечества

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Свобода по-американски развязала руки всему, что ранее было табуировано, написала представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале. Свастика превратилась в древний символ добра, а «зигование» — в римское приветствие. Таким образом дипломат прокомментировала марш неонацистской группировки в американском штате Теннеси.

Свобода по-американски развязала руки всему тому, что было табуировано человечеством и загнано, как злой джинн, в лампу, казалось бы, навсегда выброшено в море. А вот сопротивление этому злу карается, согласно американской свободе, как ее нарушение, — отметила Захарова.

Люди воспринимают подобные марши как развлечение, добавила представитель МИД. На появившихся в Сети видео лишь один человек попросил нацистов показать лица, указала она, другие же лишь снимают происходящее на камеру.

Ранее был составлен список немецких политиков, чьи родственники служили Третьему рейху. Так, например, немецкие СМИ выяснили, что родной дед главы МИД Германии был преданным Гитлеру нацистом и офицером вермахта. Известно, что Вальдемар Бербок умер в 2016 году в возрасте 103 лет.