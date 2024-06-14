Свадьба в Турции, папка «Хлам»: как армия РФ чуть не лишилась партии ракет

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

Сергея Коротких, экс-руководителя бригады КБ «Радуга» им. А. Я. Березняка в подмосковном городе Дубне (входит в КТРВ), обвинили в неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру. Что известно об этом деле и как папка «Хлам» могла сорвать гособоронзаказ и лишить армию РФ партии ракет?

Что известно о деле Коротких

Как сообщает «Коммерсант», в Мособлсуде прошло заседание по делу экс-сотрудника АО «ГосМКБ „Радуга“ им. А. Я. Березняка», которого обвиняют в неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации, а именно своего предприятия, разрабатывающего крылатые ракеты. Как предполагает ФСБ, он уничтожил терабайт служебной информации, что едва не привело к срыву гособоронзаказа (ГОЗ). Коротких настаивает, что стер только личные данные и черновые расчеты, копии которых остались у предприятия.

Согласно оглашенной фабуле обвинения, 33-летний уроженец Архангельской области Сергей Коротких был руководителем бригады, занимавшейся расчетами тепловых нагрузок на производимые предприятием образцы ракетной техники. Отмечается, что он был на хорошем счету, пока в декабре 2022 года «особисты предприятия не узнали, что он, имея вторую форму допуска к секретным данным (предполагает целый ряд ограничений), не поставив в известность свое руководство, выезжал в Турцию, где еще и женился на местной девушке, хотя ему были запрещены контакты с иностранцами».

Сам Коротких настаивал, что об изменениях в семье поставил в известность сотрудников регионального УФСБ, а «почему те не оповестили предприятие, ему неизвестно». Отмечается, что Коротких подал ряд заявлений в прокуратуру и ФСБ, рассказав о нарушениях, якобы допущенных на оборонном предприятии.

Отмечается, что в связи с этим Коротких покинул КБ вместе с начальником первого отдела предприятия и одним из его руководителей. В мае 2023 года против Коротких возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 274.1 УК (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации с использованием служебного положения, повлекшее причинение ей вреда). Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«По версии следствия, увольняясь с „Радуги“, он с помощью своего персонального компьютера без разрешения системного администратора закрытой телекоммуникационной сети стер один терабайт информации, содержавшей не только личные данные, фото и переписки, но и некие расчеты, необходимые для выпуска ракетной продукции. По мнению руководства «Радуги», действия менеджера едва не привели к срыву гособоронзаказа», — отмечает газета.

Как папка «Хлам» могла сорвать ГОЗ

Сам Коротких признал вину частично. По его словам, в Турцию выезжал не только он, но и другие сотрудники предприятия, и никто из них не знал о запретах на общение с иностранцами. Он также подчеркнул, что не мог нанести ущерб «критической инфраструктуре» «Радуги», поскольку удалил информацию с персонального компьютера, а не с сервера предприятия. Он отметил, что, кроме личных данных, на диске компьютера были его расчеты, которые есть и на сервере «Радуги», а папка «Хлам», которую он удалил, не содержала ничего важного. Коротких полагает, что уголовное преследование связано с конфликтом с руководством и службой безопасности КБ, а не с причиненным его действиями ущербом. Иска о возмещении ущерба к Коротких не подавали.

Сообщается, что прокурор попросил продлить Коротких арест на полгода.

«Мне приходится находиться в изоляторе вместе с людьми, которые имеют обвинение, совершенно отличное от моего. К тому же они пьют и курят в камере, что мне тяжело переносить, поскольку я не пью и не курю. Прошу избрать мне запрет определенных действий либо домашний арест», — заявил Коротких.

Его адвокат отметил, что в Дубне его подзащитный семь лет снимал квартиру у одной из местных жительниц и она согласна, чтобы жилье использовалось для его пребывания под домашним арестом. Суд постановил оставить его в СИЗО.

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