Посольство РФ в Кишиневе потребовало сурового наказания за поджог здания

Фото: DUMITRU DORU/EPA/TASS

Полиция Молдавии задержала мужчину, бросившего бутылку с зажигательной смесью в здание посольства России в Кишиневе

Посольство России в Кишиневе потребовало сурового наказания за попытку поджога своего здания в день голосования на выборах президента РФ, сообщили в Telegram-канале диппредставительства. Ранее злоумышленник бросил две бутылки с зажигательной смесью в сторону консульства.

Решительно осуждаем попытку поджога консульского отдела посольства России в Кишиневе. Ожидаем справедливого и сурового наказания «огнеметателя», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что, несмотря на провокации, голосование на участке продолжается в штатном режиме. В консульском отделе фиксируется высокая активность и большое число желающих отдать свой голос на выборах президента, добавили дипломаты.

По данным полиции, бросившего бутылки с горючей смесью мужчину допросят для выяснения обстоятельств случившегося. Известно, что нарушителем правопорядка оказался 54-летний гражданин Молдавии. Как уточнил пресс-секретарь посольства Анатолий Лошаков, никто из сотрудников диппредставительства и избирателей не пострадал.

Задержанный бросил бутылки с зажигательной смесью за ограду посольства, после чего попытался скрыться. Сотрудники правоохранительных органов догнали и задержали его. Работу участка для голосования приостанавливали из-за случившегося, позднее она возобновилась.