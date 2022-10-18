Командующий объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции генерал Сергей Суровикин заявил, что у российского и украинского народов единая цель — независимость Украины от Запада и НАТО и дружеское сосуществование. По его словам, настоящим противником украинцев является «преступный режим, который толкает их на смерть».