Командующий объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции генерал Сергей Суровикин заявил, что у российского и украинского народов единая цель — независимость Украины от Запада и НАТО и дружеское сосуществование. По его словам, настоящим противником украинцев является «преступный режим, который толкает их на смерть».
Мы с украинцами один народ. И желаем одного: чтобы Украина была независима от Запада и НАТО. Дружественным для России государством, — сказал генерал.
Помимо этого, как указал Суровикин, Киев стремится подорвать оборону России.