Суровикин рассказал, как ВС России ведут боевые действия Командующий войсками в зоне СВО Суровикин: ВС России методично «перемалывают» войска противника

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Вооруженные силы России методично «перемалывают» войска противника, заявил командующий объединенной группировкой войск в районе проведения военной операции генерал Сергей Суровикин в интервью телеканалу «Россия 24». По его словам, российская группировка не стремится к высоким темпам продвижения и тем самым бережет каждого солдата.

Мы не стремимся к высоким темпам продвижения, бережем каждого солдата, методично «перемалываем» атакующего противника. Тем самым не только минимизируются собственные потери, но и значительно сокращается количество жертв среди мирного населения. В настоящее время объединенной группировкой войск принимаются все меры по наращиванию боевой численности состава, — сказал Суровикин.

При этом Суровикин заявил, что обстановка в зоне проведения СВО на Украине напряженная. Он пояснил, что противник не оставляет попыток атаковать позиции российских войск.

Ранее аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин указал, что Россия начала проводить новый этап специальной военной операции на Украине, а изменение тактики в сфере решения оперативных задач связано с назначением Суровикина новым командующим войсками в зоне проведения СВО. По его словам, Суровикин и его штаб пересмотрели подходы к реализации СВО, и теперь приоритетными целями являются объекты военной и энергетической инфраструктуры.