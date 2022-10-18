Суровикин оценил эффективность средств ПВО и авиационных комплексов РФ Командующий войсками в районе СВО Суровикин высоко оценил эффективность ПВО и авиационных комплексов РФ

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Командующий объединенной группировкой войск в районе проведения военной операции Сергей Суровикин в эфире «России 24» заявил, что спецоперация подтвердила эффективность имеющихся у на вооружении в РФ авиационных комплексов и средств ПВО. Генерал, в частности, отметил гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Спецоперация подтвердила эффективность имеющихся на вооружении в РФ авиационных комплексов и средств ПВО. Новейшие гиперзвуковые авиационные ракеты «Кинжал» хорошо зарекомендовали себя по поражению объектов, — сообщил Суровикин.

По его словам, в ходе операции экипажи оперативно-тактической, армейской и дальней авиации выполнили более 34 тысяч боевых вылетов. Ими применено свыше семи тысяч управляемых авиационных средств поражения, добавил генерал.

Суровикин был назначен командующим объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации 8 октября министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

СБУ, в свою очередь, объявила в розыск Суровикина. Информация об этом появилась на портале МВД Украины.

Ранее бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что Суровикин является самым грамотным командиром в российской армии, при этом он может использовать лишь те возможности, что у него сейчас есть. Пригожин также назвал генерала легендарной личностью, который был «рожден, чтобы верно служить Родине».