Суровикин назвал «напряженной» обстановку в зоне СВО

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Обстановка в зоне проведения военной операции на Украине напряженная, заявил командующий объединенной группировкой войск в районе проведения СВО генерал Сергей Суровикин в эфире телеканала «Россия 24». Он пояснил, что противник пытается атаковать позиции российских войск.

В целом обстановку в зоне проведения специальной военной операции возможно охарактеризовать как напряженную. Противник не оставляет попыток атаковать позиции российских войск. Прежде всего, это касается Купянского, Краснолиманского, и Николаево-Криворожского направлений, — сказал генерал.

16 октября Минобороны рассказало о нескольких сорванных попытках наступления ВСУ. В частности, как заявил в ходе брифинга представитель ведомства Игорь Конашенков, российские войска сорвали попытку наступления 92-й мехбригады ВСУ на Купянском направлении, где потери противника составили более 50 человек.

Помимо этого, на Краснолиманском направлении ВС РФ пресекли попытки противника форсировать реку Жеребец. На Криворожском направлении российские военнослужащие отбили атаки трех украинских батальонов: ликвидировано более 250 солдат ВСУ, 11 танков, 14 бронемашин и два орудия полевой артиллерии, подчеркнул Конашенков.