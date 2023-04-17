Супругам участников СВО разрешили работать меньше Глава Бурятии: супругам участников СВО с детьми-дошкольниками сократили рабочий день

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Супруги участников военной операции на Украине будут работать на один час меньше при наличии детей дошкольного возраста, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в своем Telegram-канале. При этом зарплата будет выплачиваться как за полный рабочий день, указал он.

По словам руководителя республики, такое право получат как бывшие супруги бойцов, задействованных в боевых действиях на Украине, так и вдовы (до вступления в повторный брак) при наличии совместных детей дошкольного возраста.

Плюсом ко всем уже действующим мерам поддержки семей наших военнослужащих мы утвердили еще одну — супругам участников спецоперации рабочий день сокращен на один час при наличии детей дошкольного возраста. При этом сохраняется заработная плата за полный рабочий день, — написал он.

Кроме того, жены участников спецоперации могут попросить отпуск в период нахождения в отпуске своего супруга — участника СВО вне зависимости от ранее согласованного графика.

Ранее министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова заявил, что народный хурал региона освободил участников спецоперации и членов их семей от уплаты транспортного налога. Льгота будет действовать для одного транспортного средства в течение двух лет с 1 января 2022 года.