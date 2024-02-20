«Супер»: хрустящий детским печеньем Путин попал на видео Путин попробовал детское печенье отечественного производства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Президент России Владимир Путин попробовал детское печенье отечественного производства на выставке участников конкурса растущих российских брендов «Знай наших», передает Telegram-канал RIA_Kremlinpool. Угощение, которое производится под брендом «Ам-ам», глава государства оценил на отлично. Также ему пообещали прислать на пробу кашу.

Супер, — похвалил президент.

Ранее Путин не смог скрыть удивления, увидев большую папку на столе во время заседания Высшего госсовета Союзного государства. Внутри папки находились документы, касающиеся итогов сотрудничества России и Белоруссии. Реакция главы государства попала на видео. На опубликованных в Сети кадрах показано, как Путин приподнял папку, поразившись ее весу и толщине.

До этого Путин в шутку предупредил главу Сбербанка Германа Грефа, что тот «копает себе яму», развивая технологии искусственного интеллекта. Глава государства, ознакомившись с достижениями компании в области ИИ на конференции AI Journey, поинтересовался, не заменит ли нейросеть самого Грефа в ближайшем будущем. В ответ председатель совета директоров Сбербанка ответил, что такова задача предприятия.