«Сумасшествие»: Путин о претензиях к России по ЧП с «Северными потоками» Путин назвал сумасшествием претензии к России по поводу взрывов на «Северных потоках»

Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что утверждения, будто Москва сама взорвала «Северные потоки», являются безумством. Глава государства напомнил, что это не исключительно российские трубопроводы.

Вот взорвали газопроводные системы. А они ведь не наши! Они общеевропейские. Например, в «Северном потоке — 1» пять европейских компаний представлено. Ну и что? Все молчат, как будто так и надо. И еще хватает наглости говорить, а может, это Россия взорвала, — сказал Путин.

26 сентября на одной из ниток «Северного потока — 2» внезапно упало давление. О случившемся уведомили береговые службы ФРГ, Дании, Швеции, Финляндии и России. ЧП произошло рядом с островом Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании. После оператор Nord Stream AG сообщил о падении давления на обеих нитках газопровода «Северный поток».

Позднее немецкие следователи назвали саботажем взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2». Они изучили фотографии с места утечек и указали, что повреждения могли возникнуть только из-за применения взрывчатки.