Судимые и ограниченно годные россияне смогут служить по контракту ГД приняла в первом чтении закон, позволяющий служить судимым и ограниченно годным

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий служить по контракту судимым и ограниченно годным россиянам, передает ТАСС. Из инициативы следует, что в период мобилизации, военного положения и в военное время контракт допустимо заключать с теми, кто отбыл наказание, погасил судимость или совершил преступления небольшой и средней тяжести. Предварительное расследование для этого должно быть приостановлено.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов предполагает, что закон будет распространяться и на тех, кто совершил воинские преступления.

Нельзя сразу списывать преступников в отработанный материал. <...> Даже люди, совершившие преступления, оступившиеся, ведь они не перестают быть гражданами РФ. У них остается конституционное право защищать страну, в которой они родились и выросли, — уверен он.

Кроме того, законопроект устанавливает новые сроки предельного возраста службы для мужчин в указанные периоды: для высших офицеров 70 лет, для остальных — 65 лет.

Минобороны РФ тем временем продолжает заключать контракты с добровольцами. Зачем это надо, кто и на каких условиях может подписать контракт, что это меняет и коснется ли приказ МО РФ ЧВК «Вагнер» — в материале NEWS.ru.