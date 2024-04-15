Всем судебным приставам могут разрешить стрелять по должникам Правительство поддержало проект о праве всех судебных приставов применять оружие

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Всем сотрудникам органов принудительного исполнения могут разрешить применять физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к правительственной комиссии по законопроектной деятельности, одобрившей соответствующую инициативу Минюста РФ. Согласно документу, поправки вносятся в закон «Об органах принудительного исполнения РФ».

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект, — сказал собеседник агентства.

Действующие нормы позволяют применять физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие только судебным приставам по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Предложенная Минюстом РФ инициатива предлагает распространить это право на всех сотрудников органов принудительного исполнения. Как следует из документа, они должны будут проходить спецподготовку и проверку на пригодность к таким действиям.

Ранее сообщалось, что жена должника из Новосибирска устроила скандал в кабинете судебного пристава и отобрала у него арестованный телефон мужа, за что получила год условно. Конфликт случился в январе, сейчас стал известен приговор. Помимо условного срока женщине назначили испытательный — полтора года.