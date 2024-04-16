Суд заочно арестовал Зыгаря Басманный суд Москвы заочно арестовал Михаила Зыгаря за фейки о ВС России

Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Михаил Зыгарь

Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста Михаила Зыгаря (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в связи с обвинением в распространении ложной информации о Вооруженных силах России, сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда. Ранее он был объявлен в международный розыск.

Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Зыгаря Михаила Викторовича, — говорится в сообщении.

Срок ареста журналиста будет исчисляться с момента его экстрадиции в Россию либо с момента задержания на территории страны. Санкции по вменяемой ему статье предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В начале апреля Зыгаря объявили в розыск. Согласно данным из базы МВД России, его разыскивают по уголовной статье. На ресурсе ведомства она не уточняется.

До этого Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск журналиста, в котором он пытался оспорить решение Минюста России о включении его в список иноагентов. В статусе иноагента Зыгарь находится с 21 октября прошлого года.