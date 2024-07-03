Суд вынес приговор экс-главе НИИ точных приборов Экс-главу НИИ точных приборов Шишанова приговорили к пяти годам колонии

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Бывшего главу НИИ точных приборов (входит в госкорпорацию «Роскосмос») Анатолия Шишанова признали виновным в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, передает ТАСС. Бутырский суд Москвы приговорил его к пяти годам колонии общего режима. Второй фигурант этого дела Олег Гомозов получил четыре года.

Суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы <...> с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих или иных организациях, сроком на два года, — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Шишанов и Гомозов взяты под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в установленный срок.

В июле 2020 года Шишанов был отправлен под домашний арест после предъявления обвинения по статье о присвоении или растрате. Расследованием занималось четвертое управление МВД, специализирующиеся на уголовных делах на особо режимных объектах, таких как предприятия космической и атомной отраслей. Во время работы в НИИ Шишанов получил звания Героя Социалистического Труда, Героя Советского Союза и Героя России.