Суд в России впервые рассмотрел дело украинского военнопленного

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Сдавшиеся в плен бойцы ВСУ

Гарнизонный военный суд в России рассмотрел дело 20-летнего гражданина Украины Никиты Шкрябина, которого во время боевых действий лишили свободы российские военные. Суд признал, что у него нет никаких процессуальных прав в России, сообщил адвокат Павел Чиков.

Суд установил: Шкрябин задержан за противоправные действия, при этом он не является фигурантом каких-либо уголовных дел, в отношении него не ведется преследование, следовательно, какими-либо процессуальными правами, в том числе на адвоката, он не обладает, — сообщил Чиков.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе видеообращения к участникам саммита G20 предложил провести обмен пленными с Россией по формуле «всех на всех». По его словам, это единственно реальная модель освобождения пленников. Украинский лидер уточнил, что речь идет в том числе о гражданских лицах, выехавших на территорию России, и детях, которых украинская сторона считает перемещенными лицами.