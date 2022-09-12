Движение «Народная самооборона» признано террористическим Суд в Челябинске запретил деятельность движения «Народная самооборона»

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12 сентября Челябинский областной суд признал террористическим движение «Народная самооборона» и запретил его деятельность в России, сообщает корреспондент ТАСС из здания суда. Инициировавший рассмотрение иска прокурор заявил, что члены движения осуществляют экстремистские и террористические действия.

Суд постановил административное исковое заявление удовлетворить, признать террористическим и запретить в России деятельность межрегионального леворадикального анархистского движения «Народная самооборона», — констатировала судья.

Административный ответчик не явился в суд.

По словам прокурора, в движении «Народная самооборона» состояло более 400 человек. За все время его существования было проведено около 200 экстремистских акций. У организации также имеются информационные ресурсы с общей аудиторией не менее 40 тысяч человек.

Прокурор считает, что члены движения неоднократно оправдывали террористические акты, терроризм, а также призывали к подобного рода преступлениям.

В феврале Верховный суд РФ удовлетворил иск о признании движения «Колумбайн» террористическим (организация признана террористической, деятельность в России запрещена). Соответствующий иск направила Генеральная прокуратура.

Как уточнили в ведомстве, «Колумбайн» имеет широко развитую структуру и координируется через интернет, а его идеология основана на насилии и преследует цели массовой гибели людей и дестабилизации обстановки в стране. Там также напомнили, что за организацию либо участие в деятельности террористической организации предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.