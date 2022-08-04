Бывшей замглавы Минпросвещения Раковой продлили арест Суд продлил арест бывшей замглавы Минпросвещения Раковой до октября

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Бывший заместитель министра просвещения РФ Марина Ракова, обвиняемая в мошенничестве в особо крупном размере, и ее муж Артур Стеценко во время рассмотрения ходатайства о продлении срока ареста экс-замминистра в Тверском суде

Тверской суд Москвы 4 августа продлил арест до 6 октября бывшей замглавы Минпросвещения РФ Марины Раковой по делу о хищениях, передает ТАСС. Отмечается, что в рамках того же решения суд постановил продлить заключение под стражей гражданскому мужу Раковой Артуру Стеценко.

Адвокат заключенной сообщил, что Ракова признала вину и готова возместить ущерб, она просила изменить наказание в виде заключения под стражей на домашний арест.

Удовлетворить ходатайство следствия о продлении Раковой меры пресечения в виде содержания под стражей до 6 октября, — огласила решение судья.

Ракова обвиняется в лоббировании выделения бюджетных средств, предназначенных на госконтракты по проекту «Учитeль будущего» и «Фонду новых форм развития образования». Расследование проводится по факту возможного хищения средств при реализации госконтрактов в сфере образования в период её пребывания на посту замглавы Минпросвещения.

Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям – ущерб превысил 50 млн рублей. Также ей вменяют мошенничество с трудоустройством в РАНХиГС на сумму свыше 20 млн рублей.