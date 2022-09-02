Суд приговорил убийцу «Мисс Кузбасс-2010» к 12 годам тюрьмы строгого режима Суд приговорил убийцу «Мисс Кузбасс-2010» Александра Попова к 12 годам тюрьмы строгого режима

Фото: shutterstock.com

Щербинский районный суд приговорил к 12 годам строгого режима бывшего вице-мэра Новокузнецка Александра Попова, который обвиняется в убийстве «Мисс Кузбасс-2010» Ксении Сапожковой, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы. Отмечается, что приговор в законную силу пока не вступил.

С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов суд приговорил Попова к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 (убийство). Приговор в законную силу не вступил, — говорится в релизе.

Ксения Сапожкова пропала прошлым летом. Её муж Александр Попов заявил, что она улетела в Дубай и перестала выходить на связь. Следствие считает, что в августе 2021 года Попов и Сапожкова находились дома. Между ними возникла ссора, после чего мужчина достал острый предмет и убил возлюбленную. В ходе допроса мужчина признался, что из ревности убил девушку, расчленил тело и выбросил в реку. Позже он стал отрицать свои показания.