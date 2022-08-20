Суд отправил Брюна под домашний арест на полтора месяца

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Кузьминский суд Москвы отправил под домашний арест экс-директора Московского научно-практического центра наркологии Евгения Брюна по уголовному делу о крупном мошенничестве, передает корреспондент ТАСС из зала суда. Там Брюн будет находиться до 3 октября 2022 года.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Евгению Брюну, подозреваемому по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), меры пресечения в виде домашнего ареста на срок до 3 октября, — говорится в сообщении.

Корреспондент «Известий» добавил, что аналогичная мера пресечения была выбрана для вице-президента Российской наркологической лиги Владимира Якушева, который был задержан вместе с Брюном. Ему также предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.

Сотрудники полиции задержали Брюна и Якушева в Москве 19 августа. Следствие считает, что задержанные организовывали закупку тестов и реагентов для выявления наркологической зависимости у пациентов по завышенным ценам. Для осуществления незаконной деятельности они использовали сеть аффилированных компаний.

На допросе Брюн отказался признавать вину. Тогда же он отметил, что претензий к условиям содержания не имеет и на здоровье не жалуется.