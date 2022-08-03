Суд отпустил ректора «Шанинки» Зуева из СИЗО

Фото: АГН «Москва»

Сергей Зуев

Тверской суд отпустил ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева из СИЗО, передает РИА Новости. Обвиняемый признался в содеянном, возместил ущерб (21 млн рублей) и сдал своих подельников. Он отправится под домашний арест до 21 октября.

Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, — сказала судья в зале.

В СИЗО Зуев оказался из-за обвинений по делу, которое в СМИ получило название «Дело Раковой» — по фамилии другого фигуранта, бывшего заместителя министра просвещения Марины Раковой. Самого Зуева обвинили в мошенничестве. По версии следствия, он был в сговоре с Раковой и принимал участие в заключении фиктивных трудовых договоров сотрудников Минпросвещения с РАНХиГС для получения ими зарплаты.

Зуева обвинили в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следователи предположили, что 68-летний ученый украл более 20 млн рублей при исполнении договоров между вузом и Фондом новых форм развития образования.