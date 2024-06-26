Суд отменил национализацию уральского завода Верховный суд постановил отменить передачу государству завода «Исеть»

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Верховный суд РФ постановил отменить передачу госкорпорации «Ростех» завода «Исеть», сообщил РБК адвокат экс-депутата Малика Гайсина, который был владельцем предприятия. Екатеринбургский суд отправил экс-депутата под домашний арест в 2023 году. Против предпринимателя было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.

По словам адвоката Антона Демченко, в ходе следствия была применена статья с обратной силой. Суд также выявил нарушения в сфере применения норм, регулирующих статус депутата до 2000 года. Адвокат подчеркнул, что Гайсин не нарушил ни одну из них.

В судебном заседании мы поддержали доводы нашей конституционной жалобы и обосновывали суду, что пропущен срок исковой давности, неправильно применены положения ст. 169 и 235 Гражданского кодекса, — заявил Демченко.

Ранее бывших сотрудников научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске задержали по подозрению в хищении свыше 6 млн рублей. Следствие считает, что они организовали мошенническую схему, связанную с перезаключением контрактов по заниженной стоимости с коммерческими компаниями.

Также сообщалось об уголовном деле в отношении пятерых рабочих одного из промышленных предприятий города Сарова в Нижегородской области. Оно открыто по факту кражи комплектующих для гособоронзаказа. Отмечается, что подозреваемые действовали умышленно и похищали комплектующие, приобретенные за счет средств федерального бюджета.