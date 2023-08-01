Суд отказался снять с Покровского статус иноагента

Замоскворецкий суд Москвы отказался исключить лидера рок-группы «Ногу свело!» Максима Покровского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) из перечня иностранных агентов, передает корреспондент ТАСС из зала суда. Покровский был включен в реестр 31 марта.

В удовлетворении исковых требований Покровского отказать, — огласила решение судья.

Адвокат Сергей Жорин ранее объяснил в разговоре с NEWS.ru, что артистам, признанным иноагентами, нужно оспаривать этот статус в суде, так как бездействие, по его словам, будет трактоваться как согласие с внесением в соответствующий реестр. Защитник добавил, что в суде можно выяснить причину присвоения такого статуса.

Адвокат отметил, что в законе предусмотрены основания для исключения лиц из списка иноагентов. Жорин пояснил: если причины включения в реестр будут устранены, человека могут лишить статуса иноагента.

По мнению Жорина, процедура снятия статуса иноагента с Покровского имеет ничтожно малые шансы на успех.