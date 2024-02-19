Посадивший в тюрьму экс-начальника МВД генерал отсудил служебную квартиру Cуд не позволил СКР выселить из служебной квартиры экс-следователя Новикова

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Нагатинский суд Москвы не стал выселять из служебной квартиры бывшего следователя по особо важным делам Сергея Новикова, пишет «Коммерсант». Инстанция отказала в этой просьбе Следственному комитету. Экс-работодатель потребовал от 44-летнего генерал-майора юстиции освободить квартиру, поскольку он ушел на пенсию по выслуге лет.

В суде офицер доказал, что Следственный комитет не предоставил ему единовременную социальную выплату либо квартиру, несмотря на то, что он отстоял в очереди 15 лет и отслужил 22 года. При этом Новиков воспитывает троих детей. Издание отмечает, что Новиков получил в 2014 год служебную двухкомнатную квартиру в районе Бирюлево Восточное.

Из пояснений представителя СКР, требовавшего моего выселения, я понял, что у жилищной комиссии якобы есть две очереди и я, оказывается, стоял не в той, в какой нужно. Я никак не ожидал такой благодарности за 22 года безупречной службы, — сказал бывший следователь.

Новиков занимался расследованием многих резонансных уголовных дел, в числе которых организация преступного сообщества во главе с бывшим начальником ГУЭБиПК МВД Денисом Сугробовым, которого арестовали в 2014 году. Сугробов и ряд его подчиненных создали преступную группу и фальсифицировали дела на протяжении нескольких лет, пишет издание.

Сугробова приговорили к 22 годам лишения свободы за превышение должностных полномочий и организацию преступного сообщества. Позднее суд смягчил наказание до 12 лет. В июне 2022 года Сугробов досрочно освободился из исправительной колонии № 3 в городе Скопине Рязанской области.