Telegram пригрозили новым штрафом в России Суд может оштрафовать Telegram на 8 млн рублей за отказ удалять запрещенный контент

Мессенджер Telegram может получить крупный штраф в размере до 8 млн рублей за неудаление запрещенной информации, передает ТАСС со ссылкой на судебный участок мирового судьи №422 города Москвы. Отмечается, что заседание суда по этому делу назначено на 16 августа.

В суд поступил протокол по ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса информации с призывами к осуществлению экстремистской деятельности или материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних), — сообщили в суде.

В начале февраля этого года Telegram выплатил 11 млн рублей штрафов, выписанных за отказ удалить запрещённый в РФ контент, Федеральная служба судебных приставов прекратила три исполнительных производства о взыскании соответственно пяти, двух и четырёх миллионов рублей штрафа.

Ранее стало известно, что психолог Анна Рымаренко создала Telegram-канал «Открытки для наших котят», где украинки публикуют пикантные фотографии в поддержку солдат ВСУ. Рымаренко считает, что подобная инициатива может помочь восстановить «любовь и сексуальность» нации во время конфликта. Идею психологу подкинул друг-военнослужащий, который сказал, что откровенные фото помогут воодушевить солдат на подвиги.