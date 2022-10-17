Троих россиян арестовали по делу о взрыве на Крымском мосту

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Пожар на Крымском мосту

Басманный суд Москвы арестовал троих россиян, обвиняемых во взрыве на Крымском мосту, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда. Ожидается, что подозреваемые Александр Былин, Олег Антипов и Дмитрий Тяжелых пробудут в следственном изоляторе до 8 декабря.

Постановлением суда в отношении Былина, Антипова и Тяжелых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 декабря 2022 года, — говорится в сообщении Басманного суда.

Представитель суда подчеркнул, что всем фигурантам дела может грозить уголовное наказание, предусмотренное п. «а, б, в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц и повлекший по неосторожности смерть человека и значительный имущественный ущерб). Максимальное возможное наказание — 20 лет лишения свободы.

ФСБ России ранее сообщила, что организатором теракта на Крымском мосту является Главное управление разведки Минобороны Украины, в частности его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. По данным спецслужб, взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом около 22,8 тонны.

По данным ведомства, взрывчатка была отправлена в начале августа из порта Одессы в болгарский Русе. К переправке груза привлекли граждан Украины, Грузии и Армении. Позднее стало известно, что пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления, были задержаны и арестованы.