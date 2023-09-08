Суд арестовал подозреваемую в хищении 136 млн рублей у экс-чиновника Суд арестовал подозреваемую в хищении 136 млн рублей у Митволя до 22 октября

Красноярский суд отправил под стражу до 22 октября Елену Магомедселимову, подозреваемую в хищении 136 млн рублей у экс-замглавы Росприроднадзора Олега Митволя, который находится под следствием по делу о хищении 900 млн рублей, передает ТАСС. По данным следствия, фигурантка подделала документы, с помощью которых ей удалось завладеть вышеуказанной суммой денег.

[Елена] Магомедселимова подозревается в краже у Олега Митволя более 136 млн рублей. Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 22 октября 2023 года, — говорится в сообщении.

Следователи установили, что женщина Магомедселимова оформила от имени Митволя поддельную нотариальную доверенность, в которой она значилась уполномоченной быть его представителем в Первом Абу-Даби Банке с правом на денежные операции. В марте 2023 года она, как считают правоохранительные органы, находясь в Дубае, сняла со счета экс-чиновника 5,5 млн дирхамов (136,1 млн рублей).

Митволь, в свою очередь, является фигурантом дела о хищении 900 млн рублей, которые были выделены связанной с ним проектной организации на строительство метрополитена в Красноярске. Он был задержан в июне 2022 года сотрудниками ФСБ в столичном аэропорту Внуково, откуда собирался лететь за границу. Первоначально суд арестовал Митволя до 24 июля того же года, после чего срок содержания под стражей неоднократно продлевался. 2 февраля 2023 года Митволь был госпитализирован из СИЗО в тюремную больницу.