Субсидии на ипотеку для многодетных семей продлили Правительство поддержало продление льготы на ипотеку для многодетных семей

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Комиссия по законопроектной деятельности российского правительства поддержала разработанный Минфином РФ законопроект о продлении программы по выплате субсидии до 450 тысяч рублей многодетным семьям для погашения ипотеки, сообщили в ведомстве. Льготы будут действовать до 2030 года.

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности (КЗД) одобрила законопроект Минфина России о продлении до 2030 года выплаты 450 тысяч рублей на погашение ипотеки многодетным, — сказано в сообщении.

В министерстве уточнили, что на эту программу с субсидиями до 2030 года дополнительно потребуется 647,59 млрд рублей. При этом в текущем году необходимо 47,8 млрд рублей. Данная инициатива была разработана по итогам послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Ранее глава государства подписал указ, закрепляющий единый статус многодетной семьи. Согласно документу, они смогут получать удостоверения единого образца, а информация о них будет храниться в специальной базе данных.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что ставку по семейной ипотеке необходимо дифференцировать по регионам. По его словам, устанавливать ставку нужно в зависимости от уровня платежеспособности населения, поскольку субъекты с низким уровнем дохода не смогут взять ипотеку со ставкой 12%.