Су-25 уничтожили укрепленные позиции ВСУ на Южно-Донецком направлении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по замаскированным укрепленным позиция украинских войск на Южно-Донецком направлении, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В результате была уничтожена бронетехника противника.

Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ на Южно-Донецком направлении. В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что пуски ракет выполнялись штурмовиками с малых высот. После выполнения боевой задачи экипажи выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

Накануне председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал в Telegram, что российские вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник» нанесли удар по подразделениям ВСУ в районе населенного пункта Крынки в Херсонской области. По его словам, в ходе операции вертолеты использовали управляемые ракеты. Он также рассказывал, что ВС РФ удалось продвинуться на 600 метров в районе населенного пункта Пятихатки. По словам Рогова, в ходе боев подразделения армии России взяли два опорных пункта ВСУ.