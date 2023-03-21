«Ступеней все меньше»: Шойгу об угрозе ядерного столкновения Шойгу заявил, что планы Лондона поставить Киеву снаряды с обедненным ураном приближают ядерное столкновение

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Заявления властей Великобритании приближают мир к ядерному столкновению, заявил министр обороны России Сергей Шойгу, слова которого приводит ТАСС. Таким образом он прокомментировал решение Лондона поставить на Украину снаряды, содержащие обедненный уран.

Ступеней все меньше и меньше, — констатировал Шойгу.

Он добавил, что поставки Украине снарядов с обедненным ураном заставят Россию серьезно задуматься, чем она может ответить.

О намерении Лондона передать ВСУ снаряды с ураном ранее заявила замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди. Сроки поставок Украине таких боеприпасов и их количество она не уточнила.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя это решение заявил, что британские власти потеряли ориентиры в оказании военной поддержки Украине и своими действиями подрывают стабильность во всем мире. Он добавил, что англосаксы давно возомнили себя гегемоном в мире и хотят эту гегемонию всеми силами сохранить. Для этого они готовы идти не просто на риски, но и на нарушение международного гуманитарного права и на военные преступления.

Военный эксперт Василий Дандыкин призвал не драматизировать намерение британских властей. По его мнению, применение украинскими войсками таких снарядов не приведет к вспышкам онкологических заболеваний среди мирного населения. Он также добавил, что новым российским танкам эти снаряды «ничего особо сделать не могут».