Студенты с семьями смогут получить отдельные комнаты в общежитиях Депутат Кузнецова: отдельные комнаты в общежитиях поддержат студенческие семьи

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В общежитиях российских вузов будут предусматривать отдельные комнаты для пар с детьми, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на утвержденный главой Минобрнауки Валерием Фальковым Стандарт инновационной образовательной среды. Такой шаг позволит поддержать студенческие семьи и создаст им условия для рождения детей, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

Важно поддерживать студенческие семьи, создавать условия для вступления в брак и рождения детей. И этот вопрос — поддержка молодой семьи в принципе — является одним из приоритетных в деятельности Комиссии по защите материнства, детства и поддержке семьи, — отметила депутат.

Кузнецова пояснила, что по статистике 30% невест вступают в брак в студенческие годы, однако детей россияне заводят ближе к 28-30 годам. Зачастую это связано с тем, что у молодых семей еще нет собственного жилья. Именно поэтому депутаты обратились к Минобрнауки, чтобы в кампусах начали предусматривать комнаты для семей.

В 2023 году планируют завершить комплекс зданий Калужского филиала МГТУ имени Баумана, в котором смогут разместиться 400 семейных студентов и членов их семей. Депутат Заксобрания Калужской области Андрей Смоловик, что претендовать на такие комнаты смогут только пары, которые состоят в официальном браке. Помимо того, приоритет отдадут семьям, где студентами являются и муж, и жена.

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков ранее заявил, что при создании новой системы образования в России окончившие бакалавриат и специалитет студенты смогут бесплатно поступать на магистратуру. Он рассказал, что определяющим фактором будет наличие базового высшего образования. На данный момент бесплатное обучение в магистратуре доступно только бакалаврам.