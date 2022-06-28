Студентам назначат повышенную стипендию за общественную деятельность

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Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть назначение повышенной стипендии студентам, которые ведут активную общественную работу, связанную с воспитанием патриотизма. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, документ опубликован на сайте Кремля.

Обеспечить назначение повышенной стипендии по такому критерию, как достижения студента в общественной деятельности, поручено правительству совместно с АНО «Россия — страна возможностей». Речь идёт о формировании у детей и молодёжи патриотизма, гражданской ответственности, культуры межнационального и межконфессионального общения, говорится в документе.

Российский президент поручил предусмотреть в вузах выделение специальных мест для проведения общественных мероприятий, выделение специальных помещений и их оснащение техникой, оборудованием, необходимыми для деятельности студенческих объединений.

Кроме этого, правительству поручено предусмотреть увеличение объёма финансирования проекта «Больше, чем путешествие» для поощрения победителей, финалистов и активных участников конкурса, который проводится АНО «Россия — страна возможностей» и обществом «Знание». Срок выполнения задач — 1 сентября 2022 года.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России начали проработку вопроса о включении исторического просвещения в программу начальных классов. Она добавила, что правительство также введет единые требования об изучении истории на всех специальностях в вузах в объеме не менее 144 академических часов.