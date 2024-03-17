«Строится новый мир»: Москалькова объяснила интерес россиян к выборам Москалькова: россияне пришли на выборы, потому что строится новый мир

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Татьяна Москалькова

Россияне пришли на выборы президента России, потому что идет строительство нового мира, заявила корреспонденту NEWS.ru уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, комментируя интерес избирателей к голосованию. По ее словам, люди заинтересованы избрать «дееспособного» лидера.

Строится новый мир. Изменяется система построения цивилизационного пространства на фоне международной деградации защиты прав человека. Эти процессы побудили к активности население. Люди заинтересованы избрать дееспособного человека, который может защитить права человека, поднять уровень экономики и жизни и защитить национальное достоинство каждого гражданина и страны в целом, — сообщила она.

Ранее Москалькова сказала, что эстонские пограничники пытаются препятствовать проезду россиян для участия в голосовании на выборах президента. В связи с этим она планирует обратиться с претензией в ООН, ОБСЕ и Совет Европы.

Замглавы комиссии МИД РФ по выборам Геннадий Аскальдович заявил, что Россия не простит странам Прибалтики попытки сорвать выборы президента РФ. По его словам, Москва обратится в международные инстанции с жалобами на их действия.